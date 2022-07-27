В Севастополе разыскивают мужчину с ребенком, которые отправились плавать на сапборде

На стоянке так и остались лежать их вещи

Прокуратура Севастополя расследует исчезновение мужчины и малолетнего ребенка в Балаклавском районе. Они не вернулись с морской прогулки на сапборде.

Ведомством установлено, что 23 июля около 15:00 на Царском пляже в районе мыса Фиолент неустановленный мужчина в возрасте 30 – 35 лет с мальчиком приблизительно 5 – 6 лет арендовал сапборд с веслом и спасательным жилетом для ребенка. После этого они уплыли на доске в неизвестном направлении и больше к месту стоянки не возвращались

«Местонахождение и личности пропавших устанавливаются, сапборд и спасательный жилет на прилегающей территории и в море не обнаружены», — говорится в сообщении прокуратуры города.

Уголовное дело заведено по статье «Убийство».

Также с места происшествия изъяты оставленный в залог рюкзак с ноутбуком, тетрадь с записями об аренде сапбордов, видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных на территории пляжа, допрашиваются очевидцы.

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры города.

Напомним, в Севастополе год назад разыскивали восьмилетнего мальчика, который ушел на тренировку и сутки его не могли найти.

Ольга Сурикова