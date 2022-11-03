В Севастополе продолжаются суды над группой мошенников, лишавших стариков квартир

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, которые похищали недвижимость одиноких граждан

Обвинительное заключение подготовлено в отношении мужчин 1984 и 1988 г.р. и женщины 1951 г.р. Им вменяется мошенничество и покушение на него.

По версии следствия, в 2019 и 2020 годах два бывших сотрудника полиции, которые на тот момент занимали должности инспектора ППС и участкового руководили организованной преступной группой. Группа состояла из четырех человек. В общей сложности от их действий пострадало пять граждан.

Одного из местных жителей они уговорили выдать доверенность на право управления и распоряжения всем своим имуществом. После этого они оформили право собственности на две его квартиры на одного из их пособников.

При аналогичных обстоятельствах ими похищены две квартиры и земельный участок двух других престарелых лиц. Общая его стоимость составила более 14,5 млн рублей.

Также совершено покушение на хищение квартир еще двух пожилых людей.

Ранее в тот же суд направлено уголовное дело в отношении четвертого участника группы.

Ольга Сурикова