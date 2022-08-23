В Севастополе будут судить мошенника с квартирами стариков

В Севастополе направлено в суд уголовное дело в отношении участника организованной группы, которая похищала недвижимость одиноких людей, страдающих психическими заболеваниями. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, руководили группой два бывших сотрудника полиции, которые на тот момент занимали должности инспектора патрульно-постовой службы и участкового уполномоченного ОМВД России по Гагаринскому району. Обвиняемый присоединился к группе в 2018 году.

В июле 2019 года и июне 2020 года мошенники убедили двух местных жителей, страдающих психическими расстройствами, выдать доверенности на имя обвиняемого на право управления и распоряжения всем своим имуществом.

Как уже сообщалось, на основании фиктивных договоров купли-продажи две квартиры первого потерпевшего, а также квартира и земельный участок второго потерпевшего перешли в собственность родственниц организаторов группы. При этом потерпевшие не желали продавать свое имущество и денежные средства от его реализации не получили.

Общая стоимость похищенной недвижимости составила почти 10,7 млн рублей.

Также обвиняемые приобрели фиктивное свидетельство о регистрации брака между первым потерпевшим и одинокой пенсионеркой 1949 года рождения. После смерти женщины они начали подготовку документов, чтобы завладеть ее квартирой, однако были задержаны ранее, чем реализовали свой план.

Кроме того, в ноябре 2019 года они убедили одинокую пожилую женщину 1934 года рождения заключить с обвиняемым предварительный договор купли продажи ее квартиры. Затем под предлогом участия в создании социального видеоролика, провели видеозапись, на которой обвиняемый якобы передает пенсионерке денежные средства, а она пишет расписку об их получении.

Мошенники хотели получить право собственности на квартиру женщины после ее смерти, предъявив в суде предварительный договор купли-продажи, видеозапись и расписку. Но пенсионерка успела продать свое жилье племяннице в июле 2020 года.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении других участников группы продолжается.

Ольга Сурикова