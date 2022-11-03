Как в Севастополе отметят День народного единства

Завтра, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. В Севастополе запланирован ряд мероприятий, направленных на объединение и сплочение граждан страны, укрепление духовного и морального единства.

Так, в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств – 2022», мероприятия которой пройдут во всех районах города, 4 ноября состоятся экскурсии и мастер-классы в «Херсонесе Таврическом», выставка и лекция в Российской государственной художественной галерее, выставки, кинопоказы и театрализованные экскурсии в Музее-заповеднике героической обороны и освобождения Севастополя. Также мероприятия пройдут в библиотеках, домах культуры, кинотеатрах и концертных залах. С подробным расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Также 5 ноября состоится Кубок командующего Черноморским флотом по регби среди детских команд, посвященный Дню народного единства.

Все желающие смогут принять участие в онлайн-флешмобах, приуроченных к памятной дате. Для одного из них необходимо записать патриотическое видео с триколором и поставить хештег #МыВместеМыСила, другого – выложить на свою страницу рецепт одного из народов России, цель флешмоба – популяризовать традиции народов страны.

Жители Севастополя также могут записать свое видеообращение к участникам спецоперации у Дворца детского и юношеского творчества: сделать это можно 4 ноября с 12:00 до 14:00 и с 16:00 до 18:00.

В Севастополь 3 ноября приехали студенты из подшефного Мелитополя, которые уже успели поучаствовать в цикле патриотических мероприятий «Пост гордости, пост памяти, пост чести», написать «Большой этнографический диктант» и побывать в «Херсонесе Таврическом». В День народного единства они примут участие в творческом мастер-классе по рисованию «Моя Россия. Традиции и современность» и посетят детский технопарк «Кванториум».

Кроме того, в Севастополе проводится региональный марафон «МЫВМЕСТЕ.ДЕТИ», направленный на укрепление духовного и морального единства, поддержку российских военнослужащих. Так, в рамках Всероссийской акции «Добрые письма» ребята отправляют участникам специальной военной операции письма, открытки и подарки, сделанные своими руками. Проходит и Всероссийская акция по созданию коллекции шевронов для бойцов «Отважным и важным», а участники акции «Герой моей страны» сочиняют авторские произведения: стихотворения и песни, прославляющие доблесть и подвиг солдат-защитников современной России.