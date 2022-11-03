В Крыму подросток плеснул в мальчика горючей жидкостью

В Крыму Следком проводит проверку по факту получения телесных повреждений подростком. Ведомством получена информация из СМИ.

По предварительным данным, 30 октября в селе Куйбышево Бахчисарайского района подросток получил телесные повреждения в результате того, что 14-ти летний приятель плеснул на него горючей жидкостью.

«Потерпевший получил незначительные ожоги кисти, от госпитализации отказался, его жизни ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Ольга Сурикова