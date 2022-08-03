В Севастополе продолжают выявлять новые свалки строительных отходов

В Севастополе растет пять новых незаконных полигонов для строительного мусора. Об этом севастопольцы рассказали журналистам ForPost.

С мая этого года простые горожане выявили пять незаконных свалок строительных отходов на лесных территориях в районе балки Бермана, а также недалеко от кладбища «Кальфа» — между ССТСН «Скала-2» и ТСН «Медик-88».

Примечательно, что в горах мусора удалось найти документы, которые могут указать на причастность к сбросу грунта и прочих отходов четырёх строительных компаний, зарегистрированных в Республике Татарстан.

Речь идёт о ГУП Татарстана «Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма „ТатИнвестГражданПроект”» (ИНН 1655010668), ООО «Варда +» (ИНН 1660362792), ООО «Варда» (ИНН 166035036), а также ООО «Кабель Поволжья» (ИНН 1656071247).

Житель Севастополя показал журналистам исполнительные листы, где указаны соответствующие названия строительных фирм.

Согласно сайту госзакупок ГУП «ТатИнвестГражданПроект» на территории Севастополя и Крыма выполняет не меньше девяти контрактов на общую сумму 38,8 млн рублей. Причём работы по шести из них должны были быть завершены в декабре 2021 года. У остальных срок сдачи — конец 2023 года.

В конце июля этого года департамент природных ресурсов и экологии (Севприроднадзор) отреагировал в соцсетях на запрос жителя города и подтвердил факт указанного месторасположения свалок. Однако за всё это время объёмы строительного мусора в указанных местах значительно увеличились.

«Свалка, где был выброшен мусор примерным объёмом в один самосвал, увеличилась до объёмов пяти самосвалов», — написал в своём очередном обращении в Севприроднадзор севастополец.

По его словам, видеоматериалы о сбросе мусора в районе кладбища «Кальфа» также готов передать владелец находящегося поблизости магазина. Благодаря им установить виновника полиции не составит труда, уверен мужчина.

Эту же информацию для соответствующего реагирования на происходящее мужчина передал ГКУ «Севастопольское лесничество».

Однако, по словам неравнодушного жителя, городское лесничество не реагирует на его обращения, ссылаясь на нехватку времени на составление необходимой отчётности.

После этого мужчина решил найти поддержку в лице правительства Севастополя.

«Прошу провести проверку на предмет соответствия директора ГКУ „Севастопольское лесничество” занимаемой должности. Обязать уполномоченных лиц, осуществляющих деятельность по привлечению лиц, виновных в захламлении мусором, всё-таки возбудить дело об административном правонарушении и начать работать. Обязать произвести уборку собственными силами, если они не умеют работать по-другому», — говорится в его обращении к властям.

По словам эксперта, пожелавшего остаться неназванным, чтобы выявить мусорного нарушителя часто требуется много времени.

«Вначале надо установить, нанесён ущерб экологии или нет. Севприроднадзор должен взять соответствующие пробы, получить результаты исследования — является ли стройматериал отходом четвёртой или пятой категорией опасности. Исходя из этого, они оценивают объём нанесённого ущерба. Через соответствующие процедуры обращаются в правоохранительные органы», — сообщил эксперт, посоветовав обращаться сразу в несколько надзорных ведомств, включая прокуратуру.

Напомним, депутаты и муниципалитеты в пух и прах разнесли работу регоператора по обращению с мусором.