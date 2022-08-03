В приграничных районах Белгорода ограничат работу школ и детсадов

Власти Белгородской области решили ограничить работу школ и детских садов в пяти муниципальных образованиях – Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы, так как они находятся в 5-километровой приграничной зоне. Эти учебные заведения будут закрыты.
С 1 сентября дети пойдут в образовательные учреждения, которые определят муниципальные власти.
В муниципальных образованиях Ровеньки, Вейделевка, Валуйки, Волоконовке школы будут работать в привычном формате, их готовят к началу учебного года.
«Я надеюсь, вы согласитесь с тем, что вопрос жизни и безопасности здоровья каждого ребёнка и каждого взрослого – безусловный приоритет в нашей деятельности», – написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram, отвечая на вопросы подписчиков.
Напомним, с начала военной спецоперации на Украине села Белгородской области периодически обстреливаются, пострадали уже несколько домов и социальных объектов.
Ольга Сурикова
Фото: Вячеслав Гладков/Telegram