В приграничных районах Белгорода ограничат работу школ и детсадов

Власти Белгородской области решили ограничить работу школ и детских садов в пяти муниципальных образованиях – Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы, так как они находятся в 5-километровой приграничной зоне. Эти учебные заведения будут закрыты.

С 1 сентября дети пойдут в образовательные учреждения, которые определят муниципальные власти.

В муниципальных образованиях Ровеньки, Вейделевка, Валуйки, Волоконовке школы будут работать в привычном формате, их готовят к началу учебного года.