После вмешательства прокуратуры погашена задолженность по госконтрактам почти на 70 млн рублей

Отказано почти в 90% проверок

В прокуратуре Севастополя подвели итоги работы в первом полугодии 2022 года. Прокурор города Максим Жук уделил отдельное внимание деятельности прокуратуры города по защите прав предпринимателей.

«Прокуроры отказали в согласовании 86 % внеплановых проверок органов государственного контроля в отношении хозяйствующих субъектов в связи с отсутствием оснований для их проведения», — сообщил он, передает пресс-служба прокуратуры города.

Также, подчеркивается, что под пристальным вниманием прокуроров находится исполнение обязанностей государственными заказчиками. После вмешательства прокуратуры в 2022 году перед предпринимателями погашена задолженность по исполненным государственным контрактам на общую сумму 68,6 млн рублей.

Напомним, президент России Владимир Путин выступил с инициативой реформы системы проверок бизнеса, предложив отменить большинство из них навсегда

Ольга Сурикова