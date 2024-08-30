В Севастополе продолжается установка бетонных укрытий

На прошлой неделе в городе появилось 135 укрытий. В Севастополе работают две площадки, на которых ежедневно изготавливают два бетонных павильона.

Для укрытий используют прочный бетон марки М400. Для большей прочности внутри устанавливают два слоя решетчатой арматуры. Толщина стенки должна быть не менее 16 см. Вес конструкции составляет более 16 тонн и для ее транспортировки использует четыре транспортных средства. В зависимости от места установки их либо собирают на площадке, где изготовили, либо монтируют уже на конечной точке.

Напомним, всего таких павильонов будет 600 штук. Их разместят на официальных пляжах, в парках, скверах, а также на остановках общественного транспорта, рядом с которыми нет капитальных строений для укрытия при сигнале «Баллистика!».

299 укрытий появятся на остановках общественного транспорта.

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Анна Левина