У Аксенова опровергли фейки о перекрытии Крымского моста 

В соцсетях распространяется информация якобы от ГУ МЧС России о планируемом перекрытии Крымского моста с 31 августа на 1 сентября.

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале опроверг данную информацию и призвал доверять только официальным источникам.

«Враг расслылает ложные вбросы. «Крымский мост» работает в обычном режиме», — подчеркнул советник главы Крыма

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Ольга Сурикова