После реставрации «Родина» останется кинотеатром

Город
30-08-2024
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Севастопольцев продолжает волновать судьба кинотеатра, а также вопрос дальнейшего его использования.

Напомним, что кинотеатр «Родина» в Балаклаве был продан частной фирме ООО «Порт Ламос» в марте 2024 года. Объект культурного наследия регионального значения был переименован в «Монпепос».

Новый владелец объекта культурного наследия обещает оставить в здании кинотеатр. Хотя размещать в нем другие коммерческие точки ему не запрещено. Инвестор займется реставрацией и восстановит кинотеатр в первоначальном виде.

На днях на объекте начнутся работы, кинотеатр огородят забором, а рядом установят информационный щит — паспорт объекта с информацией о подрядчике и сроках.

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Анна Левина

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