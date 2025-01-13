В Севастополе продолжается уборка мазута

В городе работает группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС и волонтеры.

За 12 января было вывезено 5,84 тонны загрязненного мазутом грунта с пляжей на Северной стороне, в Голубой бухте и в районе Балаклавы. За все время работ — 154,47 тонны.

Сегодня волонтеры очищают береговую линию в Каче — в район «Нашего паруса» и СТ «Серебряный бриз». В районе «Серебряного бриза» Спасательная служба Севастополя развернула палатку для волонтеров, где можно переодеться и передохнуть. На месте есть весь необходимый инвентарь и СИЗы, которые выдаются бесплатно.

Новые выбросы на береговую линию постоянно мониторят.

В государственной ветеринарной клинике находятся 23 птицы.

Напомним, если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу — звоните 112.