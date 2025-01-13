В Севастополе из гаража пропал ретроавтомобиль «Победа»

Хозяин шесть лет его не проведывал. За это время машина оказалась в музее.

51-летний владелец ГАЗ-М-20 «Победа» спустя шесть лет заглянул в гараж и обнаружил пропажу своего ретро-автомобиля стоимостью 150 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Как оказалось, все эти годы мужчина не платил членские взносы, поэтому на общем собрании гаражного кооператива приняли решение поставить его помещение на баланс организации.

Когда 70-летний председатель ГСК открыл гараж, то обнаружил в нём легендарную советскую легковушку, которую впоследствии продал за 80 тысяч рублей в музей.

Вырученные деньги он потратил по своему усмотрению.

Теперь глава гаражного кооператива задержан. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова