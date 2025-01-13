Мужчина захотел порадовать своих четверых детей украденной елкой из городского парка

Накануне праздников изрядно выпивший 35-летний севастополец закупился алкоголем и по возвращению домой заметил в парке украшенную елку.
Поскольку дома мужчину ждали четверо детей, а денег хватило только на покупку горячительных напитков, он решил порадовать детвору и украсть елку стоимостью 108 тысяч рублей.
Пропажу новогодней ели из парка заметили и обратились в полицию.
Мужчину задержали, а новогоднюю красавицу обнаружили в его квартире. Елку он спрятал на балконе.
За кражу севастопольцу теперь грозит до двух лет лишения свободы.
Анна Левина