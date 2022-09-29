В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев продлил еще на две недели действие «желтого» уровня террористической опасности в регионе. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Высокий «желтый» уровень террористической опасности устанавливается до 13 октября 2022 года.

Решение принято на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению.

Гражданам рекомендуется всегда контролировать ситуацию вокруг себя. При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщить об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции.

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.

При обнаружении беспилотных летательных аппаратов немедленно сообщить в правоохранительные органы или экстренные службы.

Правоохранительными органами, органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства, добавили в пресс-службе.

Напомним, в Севастополе с 31 июля после взрыва в штабе Черноморского флота введен «желтый» уровень террористической опасности.

Ольга Сурикова