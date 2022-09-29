В России увеличится выплата на второго ребенка

В России в 2023 году проиндексируют материнский капитал и выплаты неработающим пенсионерам, сообщило Министерство труда и социальной защиты.
С учетом предполагаемой индексации размер материнского капитала на первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей — это на 65 тысяч больше, чем в текущем году.
Выплаты на второго ребенка вырастут на 85,9 тысячи рублей — до 779 тысяч.
«Начиная с этого года маткапитал индексируется по уровню фактической инфляции. Такая индексация будет произведена с 1 февраля 2023 года. <…> Всего в 2023 году на выплату материнского капитала планируется направить более 550 миллиардов рублей», — сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Если семья уже получила материнский капитал на первого ребенка, то его размер на второго составит 189,5 тысячи рублей, увеличившись таким образом на 20,9 тысячи.
Минтруд также анонсировал увеличение страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров. После индексации на 4,8 процента их средний размер вырастет до 21 864 рублей.
Напомним, правительство Севастополя приняло постановление, позволяющее выдавать ежемесячную выплату на третьего ребенка семьям с совершеннолетними детьми.
Ольга Сурикова