В России увеличится выплата на второго ребенка

С учетом предполагаемой индексации размер материнского капитала на первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей — это на 65 тысяч больше, чем в текущем году.

Выплаты на второго ребенка вырастут на 85,9 тысячи рублей — до 779 тысяч.