В Севастополе возле кафе зарезали мужчину

В Севастополе возле кафе на проспекте Генерала Острякова на глазах у жены и других посетителей питейного заведения был зарезан мужчина. В соцсетях сообщается, что нападавший был не согласен, как семейная пара перевела одну из звучавших песен.

Видео трагедии выложили в Telegram-канале «Mash-на волне».

Очевидцы в соцсетях рассказали, что муж с женой общались об одной из песен, мужчина перевел ее для своей супруги. Другой посетитель пивного ресторана не согласился с ним, это и стало поводом для конфликта. Он сначала спорил, а потом отлучился и, вернувшись уже с ножом, ударил им несколько раз в горло оппоненту. Тот через некоторое время скончался прямо возле стойки администратора.

Издание ForPost пишет, что нападавший задержан. Делом занимается ГУ СК РФ по Севастополю. Также, ссылаясь на свои источники в экстренных службах, уточняют, что убийство произошло в субботу, 24 сентября этого года. А подозреваемый – приезжий из соседнего государства.

Напомним, в Севастополе в феврале 2019 года трое строителей из Дагестана устроили дебош в кафе «Моцарт» на проспекте Октябрьской Революции и убили одного из посетителей — зарезали ножом.

Ольга Сурикова