В Севастополе продлен «желтый» уровень террористической опасности

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев продлил действие в городе высокого («желтого») уровня террористической опасности еще на 15 суток до 12 ноября.

Губернатор принял данное решение на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению.

Гражданам при этом рекомендуется:

Всегда контролировать ситуацию вокруг себя, а при обнаружении забытых вещей сообщать в службы безопасности, полицию. Случайно узнав о готовящемся теракте, также предавать информацию в правоохранительные органы.

Аналогичные действия должны бить и при обнаружении беспилотных летательных аппаратов.

Во всех перечисленных случаях:

— не трогать, не передвигать, не вскрывать обнаруженный предмет;

— зафиксировать время обнаружения предмета;

— постараться сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;

— обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).

Контактные телефоны:

Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (Служба-112): 112 (круглосуточно).

Напомним, в Севастополе с 31 июля после взрыва в штабе Черноморского флота введен «желтый» уровень террористической опасности.

Ольга Сурикова