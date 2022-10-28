В театре Луначарского представят премьеру «Не бойся быть счастливым»

В эти выходные 29 и 30 октября, в театре Луначарского состоится премьера спектакля «Не бойся быть счастливым» по пьесе советского драматурга Алексея Арбузова «Мой бедный Марат».

Действие пьесы, написанной в 1964 году, начинается в блокадном Ленинграде. Потеряв всё, шестнадцатилетние Марат и Лика, искалеченные войной, голодом и страхом, полюбили друг друга. Та же беда привела к ним третьего — Леонидика — голодного, истощенного мальчишку, который считает себя поэтом. Его привечают, с ним делятся добытыми крохами, ставят на ноги. И тут случается ещё одна влюблённость. Дальше — оба парня идут воевать. Затем мы встретимся с героями еще дважды: сразу после войны и спустя 13 лет, узнаем, как драматично складывалась судьба этого любовного треугольника.

«Нам показалось, что сейчас в репертуаре театра необходим спектакль о простых людях. Казалось бы, о людях, которые просто живут сегодняшним днём, радуются жизни. Но когда приходят очень тяжёлые, страшные испытания, они вырастают до героев», — говорит режиссер-постановщик Григорий Лифанов.

Интересно, что во время всего спектакля на сцене всего трое актеров, именно им предстоит раскрыть драму маленького человека, сталкивающегося с таким масштабным хаосом как война. С другой стороны, не будь войны и страшных реалий блокадного Ленинграда герои бы никогда не встретились и не полюбили друг друга с такой силой.

«Лично для меня это всё-таки про базовую человеческую потребность спектакль, про любовь. Но любовь в обстоятельствах войны, в таких гиперболизированных обстоятельствах. Было бы всё не так, если бы не было войны. Всё равно исходное событие – война. И она отражается на всей их дальнейшей жизни», — считает исполнитель роли Марата Максим Веселов.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина