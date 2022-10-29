В момент атаки БПЛА на Севастопольскую бухту вблизи находился американский беспилотник-разведчик

В момент атаки БПЛА на Севастопольскую бухту вблизи границ Крыма, в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем, находился американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk.

В настоящее время другой летательный аппарат — самолет ДЛРО патрулирует западное побережье Черного моря.

Как сообщает публичный веб-сервис Flightradar24, который позволяет в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, американский беспилотник с бортовым номером 11-2046 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО около города Катания на Сицилии.

Ольга Сурикова