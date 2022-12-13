В Севастополе продлен «желтый» уровень террористической опасности

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев продлил действие высокого уровня террористической опасности в регион еще на две недели. Основанием стала информация правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению.

«Установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18.00 12 декабря 2022 года сроком на 15 суток до 18.00 27 декабря 2022 года», – сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Среди рекомендаций правоохранительным органам, органам государственной власти и органам местного самоуправления — принять необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.

Напомним, в Севастополе с 31 июля после взрыва в штабе Черноморского флота введен «желтый» уровень террористической опасности.

Ольга Сурикова