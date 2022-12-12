В Севастополе осудили педофила-насильника на 19 лет

В Севастополе суд вынес приговор местному жителю, который в течение шести лет совершил 17 преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности. Среди потерпевших были, в том числе, и малолетние дети.

Балаклавским райсудом установлено, что своих жертв виновный присматривал в различных районах Севастополя, а также Ялты и Алупки.

«Играющих на улице маленьких девочек заманивал в безлюдные места, прибегая к различным уловкам, а к тем, кто постарше, применял силу и угрозы. Для совершения одного из изнасилований даже посмел проникнуть ночью в жилище потерпевшей», — говорится в определении суда.

Задержать насильника удалось летом 2020 года. Им оказался 45-летний житель Севастополя, ранее не судимый и не попадавший в поле зрения правоохранителей. Мужчина имел постоянное место работы, источник дохода, жилье и выглядел в глазах окружающих вполне благополучным человеком.

Судебный процесс продолжался на протяжении более полутора лет. Мужчина не признал себя виновным.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с ограничением свободы на срок 2 года. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строго режима.

Также от потерпевших поступили иски на возмещение морального вреда.

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Ольга Сурикова