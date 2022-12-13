В Севастополе разыскивается мужчина, заступившийся за женщину и пострадавший сам при этом

В Севастополе разыскивается пожилой мужчина, пострадавший из-за противоправный действий правонарушителя.

В пресс-службе городского УМВД сообщили, что в ходе мониторинга интернета была выявлена публикация, в которой автор рассказала, что на ее маму в районе проспекта Октябрьской Революции напал неизвестный прохожий. В посте также указано, что за женщину заступился пожилой мужчина и тогда незнакомец набросился на него, стал наносить ему удары, а затем скрылся.

Правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался 26-летний местный житель, ведущий асоциальный образ жизни и ранее судимый за оскорбление представителя власти.

Теперь полиция устанавливает личность пострадавшего мужчины.

Если вам что-либо известно о местонахождении потерпевшего, просьба сообщить в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району по телефонам 73-87-00, 73-87-01, 73-87-02 или 102.

Ольга Сурикова