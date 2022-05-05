Стрелецкий форт планируют сделать музейно-выставочным пространством

На сайте правительства Севастополя размещено оповещение об общественных обсуждениях проекта планировки и межевании территории под общественное музейно-выставочное пространство «15-ая береговая батарея «Стрелецкий форт».

В объявлении сказано, что проект планировки территории выполняется на земельном участке площадью 20,07 га. Участок под музейно-выставочный комплекс формируется в границах соответствующего объекта культурного наследия регионального значения, предлагается благоустройство открытой территории батареи с максимальным сохранением дошедших до наших дней предметов охраны. Проектом предусмотрена организация открытой парковки вместимостью до 300 машиномест.

Общественные обсуждения проводятся с 29.04.2022 по 30.05.2022 на сайте департамента архитектуры и градостроительства (dag.sev.gov.ru) при помощи информационной системы «Общественные обсуждения».

С проектной документацией можно ознакомиться на экспозиции проекта, проводимой в электронном виде, также на сайте департамента архитектуры. Дата открытия экспозиции – 06.05.2022.

Напомним, в 2015 году Гагаринский районный суд Севастополя по иску прокуратуры оштрафовал строительную компанию «Арди» на 100 тыс. рублей за ущерб, который застройщик нанес памятнику истории и культуры местного значения – «Стрелецкому форту».

Дмитрий Островский