В Севастополе прививку «Спутник Лайт» можно сделать только в двух больницах

Следующие поставки через две недели

В Севастополе прививку от коронавируса вакциной «Спутник Лайт» можно сделать в горбольницах №№ 4 и 9. Всего на весь город осталось около 1 800 доз. Следующая поставка ожидается не ранее, чем через 10 дней. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга, передает «Вести 92».

Сейчас в городе по причине нехватки препарата стали заменять второй компонент на «Спутник V». В депздраве данные случаи обещают проверять.

«Это иммунобиологические препараты, и нанести вред здоровью они не могут, даже если ввести другую вакцину. Понимаете, в любом случае, когда вводят, неважно, „Спутник V“ первый компонент, это будет „КовиВак“ первая доза либо „ЭпиВак“ — это получение основного иммунитета, то есть, порядка 60%. Второй компонент нужен для бустеризации имеющегося иммунитета», — пояснил Грыга.

Сейчас в Севастополе в наличии более 40 тысяч доз вакцины «Спутник V». По словам Сергея Грыги, для достижения коллективного иммунитета осталось привить примерно такое же число горожан.

Напомним, в Севастополе женщине вторую прививку вместо препарата «КовиВак», которым она вакцинировалась первый раз, сделали вторым компонентом вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V).

Ольга Сурикова