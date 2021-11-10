Жительница Севастополя лишилась денег, покупая билет до Питера для подруги

Жительница Севастополя стала жертвой мошенников в поисках дешевого авиабилета до Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Напомним, в аналогичную ситуацию попала жительница Севастополя, которая также решила купить дешевый билет до Санкт-Петербурга. Тогда женщина заплатила тройную цену.

Ольга Сурикова