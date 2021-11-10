Жительница Севастополя лишилась денег, покупая билет до Питера для подруги

Еще одна уловка мошенников
Жительница Севастополя стала жертвой мошенников в поисках дешевого авиабилета до Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе городского УМВД.
В полиции 49-летняя женщина рассказала, что искала на различных интернет-площадках авиабилеты из Санкт-Петербурга для своей подруги. Когда нашла авиабилет по доступной цене, она заполнила паспортные данные подруги, после чего ввела данные своей банковской карты: номер, код с оборотной стороны, а также пароль, пришедший в виде СМС-сообщения. С карты женщины списалось около 10 тысяч рублей, однако билет она так и не получила.
После этого она обратилась в правоохранительные органы.
«Стражи порядка выяснили, что женщина купила авиабилет на сайте-двойнике одного из популярных в России онлайн-сервисов по продаже билетов, в названии которого был изменён всего один символ», — отметили в ведомстве.
Напомним, в аналогичную ситуацию попала жительница Севастополя, которая также решила купить дешевый билет до Санкт-Петербурга. Тогда женщина заплатила тройную цену.
Ольга Сурикова