Депздрав Севастополя прокомментировал инцидент с перепутанными вакцинами от коронавируса

Женщине сделали вторую прививку не тем компонентом

В Севастополе началась шумиха во круг случая, который произошел в пункте вакцинации на площади Нахимова. Женщине вторую прививку вместо препарата «КовиВак», которым она вакцинировалась первый раз, сделали вторым компонентом вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V).

В городском департаменте здравоохранения, комментируя ситуацию, сообщили, что произошло это 7 ноября, когда «в мобильном пункте на пл. Нахимова на вакцинацию пришло более 150 человек».

«В этот день в пункте работала доктор в возрасте, свою роль сыграл человеческий фактор», — отметили в пресс-службе ведомства.

При этом акцентируется внимание на том, что вакцина не относится к группе лекарственных препаратов.

«Не содержит химических элементов. Она имеет органический состав, поэтому соединение двух компонентов разных вакцин допустимо и не представляет угрозу жизни и здоровью человека», — подчеркнули в горздраве.

Также в ведомстве заверили, что пациентка к ситуации отнеслась с пониманием, а администрация больницы и департамент здравоохранения ситуацию взяли на контроль.

Ольга Сурикова