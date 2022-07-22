На границе Крыма задержан петербуржец за попытку попасть в украинский нацбат

Купил себе полное снаряжение

Житель Санкт-Петербурга задержан за попытку пересечь границу и вступить в незаконное вооруженное формирование на территории Украины. Задержание проводили сотрудники ФСБ крымского и Ленинградского управлений.

«Установлено, что гражданин поддерживал связь с боевиками националистических формирований Украины и планировал присоединиться к ним для участия в любых противоправных акциях, в том числе диверсионно-террористического характера, в отношении Вооруженных сил Российской Федерации и мирного населения», — говорится в сообщении регионального управления службы безопасности.

В ведомстве добавили, что 35-летний мужчина уволился с работы, купил себе камуфлированную одежду и средства первой медицинской помощи, а также прошел ускоренный курс обучения медицинской, тактической и огневой подготовки.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Крыму задержаны двое мужчин, которые в интернете призывали к террористической деятельности и убийству депутатов Госдумы

Ольга Сурикова