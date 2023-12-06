Неисправный котел убил целую семью в Крыму

В селе Укромном погибла семейная пара и двое их детей от отравления угарным газом, который выделял неисправный газовый котел. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

«Выявлено повреждение автоматического датчика, который контролировал обратную тягу, в результате чего помещения дома заполнились углекислым газом», – сообщает ведомство.

Тем не менее, еще трое детей погибшей супружеской пары выжили и находятся в больнице. Ухудшений здоровья не наблюдается.

Напомним, погибших обнаружил работодатель главы семьи, который прибыл в связи с тем, что мужчина не вышел на работу.