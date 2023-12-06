В Подмосковье обнаружено тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы

По данным «РИА Новости», тело обнаружили в деревне Супонево Одинцовского района. Последний пост в Telegram-канале Ильи Кивы был опубликован в 9:48 мск.

Кива, будучи украинским нардепом поддержал СВО. На Украине его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В 2019 году Илья Кива избрался депутатом Рады по списку «Оппозиционной платформы — За жизнь». До этого он состоял в «Правом секторе» (запрещенная в РФ террористическая организация) и возглавлял Социалистическую партию Украины. По данным УНИАН, незадолго до начала военной операции России на территории Украины политик покинул страну «под предлогом отдыха в Европе». Позднее выяснилось, что Илья Кива находится в России.

В апреле 2022-го Кива попросил президента Владимира Путина предоставить ему российское гражданство.

Дарья Тимофеева

Фото: РИА Новости