В Севастополе приезжему мужчине, оскорбившему военных России, товарищ майор разъяснил цели СВО

В Севастополе приезжего мужчину привлекут к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.
Правоохранители обнаружили комментарии пользователя, который оскорбительно высказывался в отношении военнослужащих ВС РФ и участников специальной военной операции, использующих патриотическую символику, сообщили в пресс-службе городского УМВД.
При этом мужчина использовал аккаунт с вымышленными женскими данными. Автор оказался безработным 37-летним уроженцем Кургана, несколько лет назад приехавший в наш город.
На камеру гость Севастополя высказал свои извинения и сказал, что теперь товарищ майор разъяснил ему цели спецоперации и он их понял.
В отношении мужчины составлен административный протокол.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Собранные полицейскими материалы будут направлены в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, Севастопольские полицейские привлекли к ответственности приезжего студента за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.
Ольга Сурикова