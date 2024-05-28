В Севастополе приезжему мужчине, оскорбившему военных России, товарищ майор разъяснил цели СВО

В Севастополе приезжего мужчину привлекут к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.

Правоохранители обнаружили комментарии пользователя, который оскорбительно высказывался в отношении военнослужащих ВС РФ и участников специальной военной операции, использующих патриотическую символику, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

При этом мужчина использовал аккаунт с вымышленными женскими данными. Автор оказался безработным 37-летним уроженцем Кургана, несколько лет назад приехавший в наш город.

На камеру гость Севастополя высказал свои извинения и сказал, что теперь товарищ майор разъяснил ему цели спецоперации и он их понял.

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В отношении мужчины составлен административный протокол.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Собранные полицейскими материалы будут направлены в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Севастопольские полицейские привлекли к ответственности приезжего студента за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.

Ольга Сурикова