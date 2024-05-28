НАТО вблизи границы РФ отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории России

Северо-Атлантический альянс отрабатывает вблизи границы нанесение ядерных ударов по территории России, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

«Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против РФ, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сказал Кулишов.

Он подчеркнул, что это требует принятия адекватных мер по защите и охране наших рубежей.

Напомним, журналист Такер Карлсон в послесловии к интервью с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что в случае атаки на Крым Россия будет наносить ядерные удары.

Ольга Сурикова