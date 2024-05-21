В Севастополе приезжего студента привлекли за дискредитацию ВС России

Происшествия
21-05-2024
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Севастопольские полицейские привлекли к ответственности приезжего студента за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации

Сотрудники полиции и ФСБ обратили внимание на комментарии одного из пользователей к нескольким интернет-публикациям. Высказывания дискредитировали использование Вооруженных сил Российской Федерации.

 

Комментатором оказался 18-летний студент одного из вузов, который приехал на обучение из Республики Крым. Молодой человек сознался в содеянном правонарушении.

Ему грозит наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. 

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Ольга Сурикова

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