В Севастополе приезжего студента привлекли за дискредитацию ВС России

Севастопольские полицейские привлекли к ответственности приезжего студента за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации

Сотрудники полиции и ФСБ обратили внимание на комментарии одного из пользователей к нескольким интернет-публикациям. Высказывания дискредитировали использование Вооруженных сил Российской Федерации.

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Комментатором оказался 18-летний студент одного из вузов, который приехал на обучение из Республики Крым. Молодой человек сознался в содеянном правонарушении.

Ему грозит наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

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Ольга Сурикова