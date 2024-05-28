В Севастополе состоялась выставка-ярмарка «Мой бизнес» для самозанятых

Мероприятие приурочено к Дню российского предпринимательства.

Выставка-ярмарка прошла с 20 по 26 мая на территории ТРЦ «Sea Mall» по адресу: проспект Генерала Острякова, 260.

На выставке-ярмарке были представлены сувенирные, ремесленные изделия с художественной росписью, натуральная косметика и другие товары самозанятых-производителей города Севастополя. Каждая продукция выделялась индивидуальностью и неповторимостью.

Организатором выставки-ярмарки выступил Центр «Мой Бизнес».

Мероприятие организовано в рамках национального проекта поддержки малого и среднего предпринимательства, который инициировал Президент России Владимир Путин и курирует заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак.