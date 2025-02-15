Пожар уничтожил штаб волонтёров «Шлагбаум» под Анапой

Пожар в штабе волонтёров «Шлагбаум» в станице Благовещенская под Анапой потушили поздно вечером.

Всё имущество волонтёров успели эвакуировать. Штаб выгорел, но его работа не прекращается, сообщают волонтёры. Работы завтра на Бугазской косе будут продолжены.

Напомним, что вечером 14 февраля произошло возгорание жилого корпуса и общепита на территории пансионата «Зенит», где и располагался штаб волонтёров. К тушению были привлечены 89 специалистов и 29 единиц техники. Пострадавших нет.

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Евгения Павлова

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края