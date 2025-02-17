В Балаклаве демонтировали пушки времён Крымской войны и передали их на реставрацию

Стволы артиллерийских орудий времён Крымской войны демонтировали с набережной Назукина. После реставрации их вернут в яхтенную марину в качестве элемента благоустройства.

«При выполнении демонтажных работ столкнулись со сложностями — пушки были установлены на глубину около метра и залиты бетоном. При демонтаже пушки не поддавались, не получалось их выдернуть. Поэтому мы аккуратно раскопали все вокруг на глубину до метра и вертикальными колебательными движениями доставали их вверх, применив максимум усилий, — рассказывает Виталий Дунайцев, заместитель руководителя проекта ПАО «Мостотрест».

Оставшиеся от пушек ямы рабочие планируют временно засыпать.

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