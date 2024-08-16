В Севастополе пресекли истязания ребенка матерью

А также установили факт неисполнения обязанностей по воспитанию еще двоих малолетних детей, сообщили в пресс-службе полиции города.
Жалоба на истязание ребенка поступила от местных жителей.
Полиция обнаружила, что трое детей находятся в социально-опасном положении, их изъяли и поместили в госучреждение. Кроме того, установлено, что старший ребенок – 10-летняя дочь имеет следы истязания, она направлена в медучреждение.
В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
Мать, как обычно и бывает в так случаях, вела асоциальный образ жизни и пропивала детские пособия, злобу вымещала на старшем ребенке.
На женщину заведено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок до трех лет.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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Ольга Сурикова