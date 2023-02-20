В Севастополе мужчина истязал двух маленьких детей сожительницы

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Гагаринскому району выявили факт истязания двух малолетних детей, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Установлено, что с января прошлого года 44-летний мужчина, являясь сожителем 31-летней иностранки, систематически наносил побои, унижал и оскорблял ее двух детей – 9-летнюю девочку и 5-летнего мальчика. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нанесение побоев несовершеннолетним, но на путь исправления не встал.

Теперь на мужчину возбуждено уголовное дело за истязание. Его причастность подтверждается свидетельскими показаниями и проведенными медицинскими обследованиями потерпевших.

Кроме того, начата процессуальная проверка в отношении матери, которая неоднократно привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

В настоящее время дети изъяты из семьи и помещены в соцприют для детей и подростков, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ольга Сурикова