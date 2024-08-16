У нерадивой крымчанки временно изъяли двоих детей

Происшествия
16-08-2024
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В Саксом районе сотрудниками полиции пьянствующая мать двоих детей привлечена к ответственности.

В одной из соцсетей были опубликованы кадры с остановки общественного транспорта в пгт. Новофедоровка Сакского района, на которых видно, как пьяная женщина неподобающе себя ведет в присутствии малолетних детей.

33-летняя женщина, имеет двоих детей 9 и 4 лет, и нигде не ботает.

Когда к ней прибыли полицейские, она была по-прежнему пьяна. Детей временно разместили в детское госучреждение. На мать составлен админпротокол.


В отношении крымчанки составлен админпротокол за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Семья поставлена на профилактический учет в территориальный орган МВД.

Все собранные материалы направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для привлечения законного представителя к ответственности и принятию решения о возврате детей.

Напомним, в Севастополе у матери изъяли троих детей, за которыми она не следила и истязала старшую дочь.

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Ольга Сурикова

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