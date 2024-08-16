Аксенов: «Создавать министерство ненужных людей мы не будем»

Глава Крыма Сергей Аксенов провел совещание с главами администраций муниципальных образований в режиме ВКС.

Были обозначены проблемные вопросы, в решении которых глава региона поручил им лично участвовать. Он раскритиковал их работу за сорванный план-график грейдирования дорог в СНТ и кооперативах, отметил, что поступает много жалоб жителей на работу общественного транспорта, призвал разобраться с объективностью тарифов управляющих организаций.

«Обращаю внимание тех, кто работает в муниципальных и государственных органах, на недопустимость вранья о ходе тех или иных процессов, о результатах работы. Это уже привело к отставкам. Все, кто обманывает, работать в госструктурах не будут.

Также напоминаю руководителям всех уровней от министерств до администраций: ваша задача – работать в поле, работать с людьми, а не передавать поручения и команды. Создавать министерство ненужных людей мы не будем», — подчеркнул Аксенов.

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Ольга Сурикова