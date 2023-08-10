В Севастополе представлен новый начальник городской полиции

Город
10-08-2023
Комментариев нет

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу начальника УМВД России по Севастополю полковника полиции Сергея Сигунова, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Колокольцев охарактеризовал оперативную обстановку в Севастополе как стабильную, при «некомплект личного состава очень большой». 

Глава МВД России поручил Сигунову постоянно держать в поле зрения вопросы обеспечения экономической безопасности, борьбе с противодействию IT-преступлений и особую роль отводить морально-психологической работе с личным составом.

Справочно указывается, что Сергей Сигунов около 30 лет проработал в Липецкой области, где большая часть его профессионального пути также связана с оперативно-розыскной деятельностью. Занимал руководящие должности в подразделениях по борьбе с организованной преступностью возглавлял областной уголовный розыск.  Почти три года в том же регионе являлся начальником полиции, а с мая исполнял обязанности руководителя севастопольского управления.

Напомним, начальник управления МВД России по Севастополю генерал-майор полиции Павел Гищенко назначен на должность в новый субъект Российской Федерации.

Ольга Сурикова

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *