Сотрудник ударил молотком работодателя, задержавшего ему зарплату

Мужчина выполнял работы по строительству дома в СНТ «Маяк-3». Собственник дома задерживал ему зарплату. Произошел конфликт, по итогам которого рабочий ударил хозяина дома молотком по голове.

К счастью, пострадавший выжил. Примечательно, что работник был ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью человека.

После происшествия сотрудники полиции задержали мужчину. По ходатайству следователя он заключен под стражу.

Прокуратура Гагаринского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье покушение на убийство.

Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу.

Дарья Тимофеева

Фото: https://gb5kirov.ru/