Глава севастопольского УМВД назначен на должность в новом регионе России

Начальник управления МВД России по Севастополю генерал-майор полиции Павел Гищенко назначен на должность в новый субъект Российской Федерации. Об этом он сообщил сегодня, 27 января, журналистам в ходе брифинга.

Гищенко не уточнил, в какой именно его регион отправят, но добавил, что ему придется продолжить службу «в самой горячей точке».

«Как и у всех людей, у меня есть инстинкт самосохранения. Конечно, есть переживания, но это наша работа. Я участвовал в антитеррористических операциях на территориях Северо-кавказского региона дважды. Я не думаю, что увижу там что-то новое или более страшное», — отметил генерал-майор на вопрос, с какими чувствами он приступит к новой должности.

Семья при этом, по его словам, останется в Севастополе. Сам он планирует приезжать в наш город раз в три-четыре месяца — как будет позволять служба.

Ольга Сурикова