В Севастополе председатель СТ пытался украсть у города два земельных участка

В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении председателя СТ, который обманом пытался закрепить право собственности на два участка, принадлежащие городу.

Нарушение выявила проверка прокуратуры Гагаринского района.

«Установлено, что председатель садового товарищества изготовил справки о закреплении за гражданами двух земельных участков, которые якобы находятся в границах товарищества. Данные справки и иные изготовленные им документы с недостоверными сведениями о местоположении и границах участков, послужили основанием для предоставления земли в собственность гражданам бесплатно. При этом председателю было достоверно известно, что участки находятся за пределами садового товарищества и относятся к землям города», — сообщила пресс-служба ведомства.

В результате действий мужчины городу причинен ущерб в размере свыше 1,4 млн рублей. Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Напомним, природоохранная прокуратура Севастополя выявила еще одну несанкционированную свалку строительных отходов в Инкермане. В этот раз на улице Чернореченской.

Островский Дмитрий