В Севастополе будут называть улицы именами солдат, погибших в СВО

О намерении городских властей называть улицы Севастополя именами военнослужащих, погибших в рамках СВО, рассказал губернатор Михаил Развожаев.

«Мы обязательно это сделаем. Сейчас мы собираем такие инициативы, собираем все предложения от общественности города. У нас уже есть ребята — Герои России, воины, награжденные Орденами Мужества. Первоочередным образом мы будем увековечивать в топонимике именно наших севастопольцев, которые совершили подвиги», — рассказал губернатор.

Напомним, в Севастополе две новые улицы назвали в честь офицеров Центра специального назначения ФСБ России Дениса Ракицкого и Александра Байбутлова. Всего наименования получили 17 новых улиц города, две остановки общественного транспорта и один сквер.

Дмитрий Островский