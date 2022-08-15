Севастопольские пловцы «Мастерс» взяли 4 медали на открытой воде

Севастопольские пловцы-ветераны из спортивного клуба «Таврида Мастерс» привезли две золотые и две серебряные медали с соревнований по плаванью на открытой воде «Геленджикская миля», которые проходили в Геленджикской бухте в минувшее воскресенье.

Миля проводится традиционно в Геленджике при поддержке городской администрации на День физкультурника и собирает сотни желающих испытать себя в морской стихии. Заплыв этого года стал самым массовым за всю историю проведения — в нем приняли участие 726 человек из 89 городов страны.

В этом году соревнования проводились в 4 категориях: заплыв на 200 м, заплыв на 500 м, морская миля, 1852 м и двойная миля, 3704 м.

В сложной конкурентной борьбе, преодолевая морскую стихию при северном ветре и волнении на финише, золото на двойной миле взяли Дмитрий Андреев и Татьяна Шарун, серебро – Сергей Хомяков. На дистанции в одну милю серебро взяла Инна Островская.

Стоит отметить, что Татьяна Шарун завоевала золото среди женщин всех возрастов, в так называемом абсолюте, а Андреев, Хомяков и Островская получили медали в своей возрастной категории — 50-59 лет.

На дистанции 200 метров также приняла участие самая опытная пловчиха клуба – Зинаида Трубникова, которая в свои 81 год смогла полностью одолеть дистанцию.

Впереди самый ответственный старт для пловцов – ветеранов – Чемпионат России на открытой воде в поселке Сукко возле Анапы. Пожелаем севастопольским спортсменам «легкой воды»!

Напомним, севастопольские пловцы «мастерс» заняли первое место в общекомандном зачете на Чемпионате юга России по плаванию.

Фото: пресс-служба клуба «Таврида Мастерс»

Андрей Вознесенский