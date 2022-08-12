Природоохранная прокуратура через суд добивается устранения свалки в Инкермане

Природоохранная прокуратура Севастополя выявила еще одну несанкционированную свалку строительных отходов в Инкермане. В этот раз на улице Чернореченской.

Участок частично расположен на территории, где не допускается размещение экологически опасных объектов, в связи с близостью к объекту культурного наследия федерального значения крепости Чембало.

«Предприятие, которое арендует нежилое строение (ул. Чернореченская, 115), осуществляет деятельность по утилизации отходов. При этом, арендатор, не имея права пользования прилегающей к строению площадкой, разместил на ней отвалы грунта и иных материалов площадью более 2000 м2. Кроме того, там же в отсутствие разрешительных документов физическим лицом размещена дробильная установка», — сообщила пресс-служба ведомства.

Севастопольский межрайонный природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на лиц, использующих земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимости, обязанности ликвидировать отвалы грунта и вывезти дробильную установку. Иск находится в производстве Балаклавского районного суда Севастополя.

Напомним, Ленинский районный суд удовлетворил иск межрайонной природоохранной прокуратуры о ликвидации свалок в Инкермане площадью более 6000 м2.

Дмитрий Островский