В Севастополе осудили подрядчика за мошенничество при проектировании ремонта госздания

На Хрусталева, 12

В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при разработке проектно-сметной документации для ремонта ГКУ «Севастопольское административно-коммунальное хозяйство». Приговор вынесен директору подрядной организации.

Установлено, что возглавляемое осужденным предприятие должно было выполнить разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта помещений ГКУ «Севастопольское административно-коммунальное хозяйство» по ул. Хрусталева, 12, на сумму 910 тыс. рублей.

Директор в акт выполненных работ включил также неисполненные, за что получил оплату контракта в полном объеме.

Вместе с тем, в соответствии с заключением судебной строительно-технической экспертизы, стоимость фактически выполненных работ составила на 363 тыс. рублей меньше, чем сумма бюджетных денежных средств, выплаченных подрядчику, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Директор признан виновным в мошенничестве в крупном размере. Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Кроме того, судом удовлетворено исковое заявление о взыскании с виновного причиненного ущерба в размере 363 тыс. рублей.

Ранее, приговором Ленинского районного суда директор ГКУ «Севастопольское административно-коммунальное хозяйство» в связи с теми же событиями осужден за халатность.

Напомним, в Севастополе будут судить бывшего заместителя директора Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского за злоупотребление должностными полномочиями.

Ольга Сурикова