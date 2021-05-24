Губернатор не доволен работой коммунальных служб

Коммунальщики перекладывают ответственность друг на друга

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания раскритиковал работу коммунальных служб и поручил «в ручном режиме» привести город в порядок к концу недели.

«Понятно, что в этом году приняли осознанное решение перестройки системы взаимодействия всех наших субъектов, коммунальных предприятий. Это касается регионального оператора и районных администраций, которым были переданы соответствующие полномочия, система эта настраивается, настраивается, пока тяжело, тем не менее в преддверии туристического сезона давайте в ручном режиме позанимаемся, потому что наблюдается некая ресинхронизация и попытка друг на друга перевести ответственность», — отметил Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что ответственность за подготовку города к сезону лежит непосредственно на правительстве Севастополя, которое должно организовать взаимодействие между профильными службами, органами местного самоуправления и переданными им управляющими компаниями.

«Коллег всех надо правильно настроить на взаимодействие, все, насколько я знаю, деньги переданы, контракты отыграны, соответственно надо просто настроить работу и перестать выяснять отношения», — обратился Михаил Развожаев к профильному заместителю Николаю Жигулину.

Также градоначальник подчеркнул, что в конце недели проверит исполнение поручений.

Отметим, что наше издание не раз отмечало проблемы с вывозом мусора и уборкой придомовых территорий в нашем городе.

Дмитрий Островский

Фото: пресс-служба правительства Севастополя