В Севастополе появятся комиссии по защите авторитета учителя

Министерство просвещения планирует создать в школах специальные комиссии для защиты авторитета учителей. Об этом объявил министр просвещения РФ, Сергей Кравцов.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. В документе подчеркивается, что учителя имеют «право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности».

По мнению министра, комиссии гарантируют объективное рассмотрение вопросов, связанных с защитой учителей. Поправки позволят учителям регулировать использование мобильных телефонов учениками на уроках.

Напомним, учителей Севастополя хотят освободить от ручной проверки домашнего задания.